“Mozart ve Verdi Anma Konseri” TRT 2’de

27 Ocak 1756'da doğan Avusturyalı besteci Wolfgang Amadeus Mozart ve 27 Ocak 1901'de vefat eden İtalyan besteci Giuseppe Verdi, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından icra edilecek eserlerle anılacak. İki büyük bestecinin eserleri orkestradaki değerli sanatçıların seslendirmeleriyle tekrardan hayat bulacak.

35 yıllık kısa ömrüne 600’den fazla eser sığdıran ve müzik tarihinin zirvelerinden kabul edilen Mozart’ın ve tüm dünyada eserleri en çok sahnelenen opera bestecilerinden birisi kabul edilen Verdi’nin anısına düzenlenecek konserle klasik müzik severlerin yakından bildiği eserler seslendirilecek.

1927’de inşa edilen ve yüz yıla yaklaşan ömrüyle İstanbul’un kültür, sanat hayatının simge binalarından biri olan Süreyya Operası’nda, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve solistlerinin icra edeceği “Mozart ve Verdi Anma Konseri”, 27 Ocak Çarşamba saat 20.00’de canlı yayınla TRT 2’de sanatseverlerle buluşacak.