Murakami’den teknoloji ve yabancılaşma üzerine bir roman

İlk kez 1988 yılında “Dansu Dansu Dansu” adıyla yayınlanan ve 1994 yılında da “Dance Dance Dance” adıyla Alfred Birnbaum tarafından İngilizceye çevrilen kitap, Murakami’nin diğer eserlerinin çoğunda olduğu gibi cinsiyet, cinsellik, kayıp ve terk etme temalarını içeriyor. Ayrıca hikayede teknoloji ve yabancılaşma konuları da işleniyor. 2008 yılında çevrilen “Yaban Koyununun İzinde” romanının devamı niteliğinde olan eser, ticari bir yazar olarak geçimini sağlayan isimsiz bir kahramanın yaşadığı gerçeküstü talihsizliklerini anlatıyor.