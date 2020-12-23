Hareket ile durağanlık, yaşam ile ölüm, organik ile inorganik, gerçek ile temsil, parçalanma ve bütünlenme gibi ikiliklerin ötesinde, başka varoluş ve birliktelik olasılıkları için düşünsel ve fiziksel bir imkân alanı sunan “Müstesna Kadavra” sergisi geçen hafta Galeri Nev İstanbul’da ziyarete açıldı.

Sergi, 20. yüzyılda özellikle sürrealist sanatçıların oynadığı, rastlantısallığa dayalı ve çeşitli şekillerde günümüze kadar gelen kolektif çizim “Le Cadavre Exquis” oyunundan ilhamla ortaya çıktı. Aralarında Yves Tanguy, André Breton, Max Ernst, Victor Brauner’nin olduğu sanatçıların bilinçaltına dayalı görsel bir boyut kazandırdığı oyundaki ilk oyuncu insan bedeninin bir bölümünü çizmeye başlıyor. Ardından kâğıdı katlayıp yanındakine veriyor ve en sonunda ortaya oyuncuların birbirlerinin çizdiği ve görmeden yarattıkları imgelerden oluşan kolektif bir kompozisyon, deneysel bir bütünlük çıkıyor. Sürrealist sanatçılar için bir deney alanı, araştırma yöntemi ve hatta düşünce sistemine dönüşen bu oyun, bugüne kadar desen temelinde figürü deforme eden, sanatta yeni arayışların izdüşümü niteliğindeki bazı uluslararası sergilere de ilham oldu.

13 Şubat’a kadar açık

13 Şubat 2021’e dek görülebilecek sergide Ani Çelik Arevyan, Kerem Ozan Bayraktar, Nermin Er, Tayfun Erdoğmuş, Ali Kazma, Ekin Saçlıoğlu, Hale Tenger, Nazif Topçuoğlu ve Nergiz Yeşil’in üretimleri yer alıyor.