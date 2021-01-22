‘Müzede Selfie Günü’

Dünyanın pek çok yerinden sanatseverler önceki yıllarda müzede çektirdikleri selfie’leri yeniden gün yüzüne çıkarırken çoğu kişi de pandemi döneminde maskeli bir şekilde ziyaret ettiği müzelerdeki selfie’lerini #MuseumSelfieDay hashtag’iyle paylaştı. Ayrıca birçok kişi de salgın nedeniyle kapalı olan müze binalarının önünde fotoğraf çekilerek sosyal medya hesaplarına yükledi.