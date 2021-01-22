22.01.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
‘Müzede Selfie Günü’
İngiliz blog yazarı Mar Dixon’un sekiz yıl önce başlattığı ve sosyal medyada bir akım hâline gelen Müzede Selfie Günü, pandemi sebebiyle yapılan kısıtlamalara rağmen dün kutlandı.
Dünyanın pek çok yerinden sanatseverler önceki yıllarda müzede çektirdikleri selfie’leri yeniden gün yüzüne çıkarırken çoğu kişi de pandemi döneminde maskeli bir şekilde ziyaret ettiği müzelerdeki selfie’lerini #MuseumSelfieDay hashtag’iyle paylaştı. Ayrıca birçok kişi de salgın nedeniyle kapalı olan müze binalarının önünde fotoğraf çekilerek sosyal medya hesaplarına yükledi.