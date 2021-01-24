Müzeden cinsel istismara geçit yok

Bunun üzerine harekete geçen Fransız savcısı geçen yıl mayıs atında Leveque’e soruşturma başlattı. Leveque’in avukatı iddiaları yalanlarken heykeltıraş Faulon, Leveque’in kendisine 2018 yılında yazdığı e-postayı paylaştı. E-postada “Son dönemdeki suçlamalarında ortaya çıkan gizli acını ölçemediğim için pişmanım. Egom, gerçeklerin dışında bana birinin beni taze duygularla sevdiğinin hayalini gördürmüş. Bugün bana yük oluyor” ifadeleri yer alıyor. Cenevre Modern ve Çağdaş Sanatlar Müzesi (MAMCO) Direktörü Lionel Bovier ise açıklamasında “Leveque hakkında duydukları karşısında dehşete düştüğünü” paylaştı. Leveque’e karşı yapılan şikâyetten geçen yıl haberdar olan müzenin küratöryel ekibinin Leveque ile ilgili olarak hemen “işlerinden birinin müzedeki potansiyel varlığını askıya alma” kararı aldığı ortaya çıktı.