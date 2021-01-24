MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Müzeden cinsel istismara geçit yok
ABONE OL
24.01.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Müzeden cinsel istismara geçit yok

Le Monde gazetesinde yer alan habere göre, heykeltıraş Laurent Faulon, Leveque’in 1970’li yıllarda hem kendisine hem de kız kardeşine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

Müzeden cinsel istismara geçit yok

Bunun üzerine harekete geçen Fransız savcısı geçen yıl mayıs atında Leveque’e soruşturma başlattı. Leveque’in avukatı iddiaları yalanlarken heykeltıraş Faulon, Leveque’in kendisine 2018 yılında yazdığı e-postayı paylaştı. E-postada “Son dönemdeki suçlamalarında ortaya çıkan gizli acını ölçemediğim için pişmanım. Egom, gerçeklerin dışında bana birinin beni taze duygularla sevdiğinin hayalini gördürmüş. Bugün bana yük oluyor” ifadeleri yer alıyor. Cenevre Modern ve Çağdaş Sanatlar Müzesi (MAMCO) Direktörü Lionel Bovier ise açıklamasında “Leveque hakkında duydukları karşısında dehşete düştüğünü” paylaştı. Leveque’e karşı yapılan şikâyetten geçen yıl haberdar olan müzenin küratöryel ekibinin Leveque ile ilgili olarak hemen “işlerinden birinin müzedeki potansiyel varlığını askıya alma” kararı aldığı ortaya çıktı.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Bu ürün Kovid-19’dan koruyor’

‘Bu ürün Kovid-19’dan koruyor’

İşte memur emeklilerinin şubat maaşları!

İşte memur emeklilerinin şubat maaşları!

'Zor ama hayata geçirilmesi gerek'

'Zor ama hayata geçirilmesi gerek'

2021’de seyahat listeniz hazır mı?

2021’de seyahat listeniz hazır mı?

Sıradaki Haber