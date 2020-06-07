Müzeler kapılarını ‘kontrollü’ açıyor

Pandemi sebebiyle alınan önlemler kapsamında Türkiye’deki müze ve galeriler, mart ayında geçici bir süreyle kapanmıştı. 1 Haziran itibarıyla alınan kontrollü sosyal hayat süreciyle ise pek çok müze ve galeri, önümüzdeki hafta kapılarını ziyaretçilerine yeniden açmaya başlıyor. Tabii ki sosyal mesafe kapsamında gerekli sağlık önlemlerini alarak. Biz de 16 Haziran’da yeniden ziyaretçi kabul eden müze ve galerilerin yetkililerine önlemleri, yeni alternatifleri ve ilerleyen süreçlerde pandeminin sanat dünyasını nasıl etkileyeceğini sorduk...

‘Daha az ziyaretçi’



Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer:



Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, bütün dünya müzelerinde uygulanması önerilen hijyen ve dezenfeksiyon kurallarına uyarak ziyaretlerin en güvenli şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak. Müze, 16 Haziran’dan itibaren salıdan pazara 10.00 ile 18.00 saatleri arasında açık olacak. Ancak ücretsiz gün ve “Uzun Çarşamba” uygulaması ise bir süre yapılmayacak. Ziyaret saatleri süresince müze sınırları içerisinde aynı anda bulunabilecek izleyici sayısı en fazla 200 kişi olacak. Ziyaretçilere girişte ateş ölçümü yapılacak, maske takması da zorunlu kılınacak. Ayrıca Müzede Yoga, Müzede Sahne, Müzeye Suare gibi her yaz yapılan açık hava etkinliklerini bu yaz için de planlamaktayız. Kuşkusuz bu süreçte bütün kültür sanat kurumları, önemli kaynaklardan biri olan bilet gelirlerinden vazgeçmek zorunda kaldılar. Müzeler açıldığında da bu kayıp birdenbire geçmeyecektir zira sosyal mesafeyi koruma uğruna uzun bir süre, daha az ziyaretçi ağırlamak durumunda kalınacak.



Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kültür ve Sanat İşletmesi Genel Müdürü M. Özalp Birol:

Ziyaretçilerimizi sağlıklı bir ortamda ağırlayabilmek için kapı girişlerinden başlayarak tüm iç mekânlarda hijyen ve sosyal mesafeyle ilgili gerekli önlemleri aldık. Bina girişlerine hijyen paspasları ve termal kameralar yerleştirdik. Maskesi olmayan ziyaretçilere maske temin edilecek ve ateş ölçümü yapılacak. Salgının sanat dünyasındaki etkilerini ise bence salgının ekonomiye olan etkisi belirleyecek. ICOM’un öngörüsüne göre, müze sayısında yüzde 12.5’lik azalma bekleniyor. Müzelerin bundan böyle, dijital teknolojilerin dinamiğine ve kaos dönemlerinde ziyaretçilerine sanal programlarla erişmek için gerekli ve yeterli altyapıyı oluşturmaya daha da önem verecek. Sanat piyasasında da ekonomiye paralel olarak belli ölçekte bir küçülme olacak gibi gözüküyor.

‘Aralıklı randevu’



Dirimart Direktörü Ceren Erdem:



11 Mayıs’tan itibaren çalışanların da ofise dönmesiyle birlikte çalışma günlerinde sergiyi randevu sistemiyle ziyarete açtık. Kurallar dahilinde izleyicilere yarım saat aralıklarla randevular verilecek. Randevular bir kişilik veya birbirini tanıyan en fazla 5 kişiden oluşan gruplara verilecek.



‘En fazla 5 ziyaretçi’



Zilberman-İstanbul Program Yöneticisi Naz Beşcan:



Galeriye aynı anda en fazla 5 izleyici kabul edebiliyoruz. İzleyicilerimizden mutlaka maske takmalarını, içeride sosyal mesafe kurallarına uymalarını bekliyoruz. Yüzey temaslarını azaltmak adına, basılı basın bülteni, sergi haritası gibi materyalleri kaldırdık.



‘Yeni düşünce alanları oluşacak’



İstanbul Modern Direktörü Levent Çalıkoğlu:



Kontrollü sosyal hayata geçişte hepimizin güvenliği ve sağlığı için pek çok önlem aldık. Müzeyi düzenli olarak profesyonel ekipler tarafından dezenfekte ettiriyoruz. Her katta el dezenfektanı bulunduruyoruz. Müzeye girerken maske takma zorunluluğu var. Girişte temassız cihazla her ziyaretçinin vücut ısısını ölçüyoruz. Aynı anda sergi gezebilecek kişi sayısını 70 olarak belirledik. Bunu da kontrollü bir şekilde yapabilmek için çevrimiçi rezervasyon sistemini uygulayacağız. Gişeden alınabilecek biletin yanı sıra ziyaretçiler web sitemizden rezervasyon yapabilecekler. Biletler sadece kredi kartıyla alınacak. Salgın süreci, müzelerin dijital ortamı daha sistematik yönetmeleri gerektiği konusunda hepimize bir tecrübe kazandırdı. Sanat yapıtının paylaşımı, görünürlüğü, deneyim alanı olarak bir mekânda tecrübe edilmesine ilişkin yeni düşünce alanları oluşacağını görüyorum.

‘Ateş ölçümü ve maske’



Arter Operasyon ve Planlama Direktörü Ayşenur Topçuoğlu:



Çalışanlarımızın ve ziyaretçimizin kendilerini tamamen güvende hissedebilmesi için sosyal mesafeyi korumanın zor olacağı ortak kullanım alanlarını tamamen kapattık; galerilerin, Arter Kitabevi’nin, Bistro by Divan’ın ve arka bahçemizin kullanım kapasitelerini sınırladık. Galeri iklimlendirmelerini maksimum seviyede temiz hava ile sağlanacak şekilde yeniden düzenledik. Bu dönemde ziyaretçilerimizi Arter’e maskeleriyle bekliyoruz. Kapıda ateş ölçme uygulamamız da olacak. Sosyal hayata dönüş, belirli bir tedirginliği ve durağanlığı beraberinde getirecektir. Kültür kurumları bu süreçte esas varoluş nedenlerini sürdürerek, yani kapılarını güvenli bir biçimde açık tutarak hayatın canlılığına katkıda bulunmayı sürdürecekler.