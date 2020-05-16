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16.05.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Müzelerden deklarasyon

Avrupa Müzeler Konfederasyonu L’Internationale ortak bir deklarasyon yayımladı.

Müzelerden deklarasyon

“Sağlıklı bir topluma doğru” başlığını taşıyan ve Türkiye’den de SALT’ın olduğu L’Internationale üyeleri, bulundukları ülkelerin etkin kültür kurumları olarak, mevcut aciliyet hâlinin ötesinde, program ve faaliyetlerini sivil toplumun talep ettiği ve karşılayabildiği şekilde yeniden düzenleme gereksinimini kabul etti. Ancak, ekonomi, politika ve kültür arasındaki dinamik etkileşimin yeni bir dengeye ihtiyaç duyduğu görüşünün ısrarla altını çizen L’Internationale bu yönde çağrıda bulundu. Deklarasyonda hükümetlerin kültür ve sanatı bir sığınak olarak görmesinin önemine vurgu yapılarak şunlar kaydedildi:

“Yakın gelecek için bakım, destek ve birlikte düşünmeye dayalı bir yol izlemeye; toplumsal ve bireysel refahı da kapsayacak şekilde daha geniş anlamıyla sağlık konusuna odaklanmaya karar verdik. Bugün kurumların, sınırlı kaynaklarının izin verdiği ölçüde sanat ortamını desteklemesi ve kendi alanlarında bağımsız üretim yapanlarla iş birlikçilerine gelecekte ortak çalışma ve çeşitli burs imkânları sunması gerektiğine inanıyoruz.”

 

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