Müzik sektöründe ağır kriz

Encore Musicians’ın önceki günlerde internet sitesi aracılığıyla paylaştığı verilere göre ankete katılan 560 müzisyenin yüzde 64’ü müziği bırakmayı düşünüyor. Ayrıca müzisyenler, mart ayından beri yapılan konser iptallerinden 11 bin 300 sterlin kaybetti. Verilere göre, Ağustos-Aralık 2020 için 2019’un aynı dönemine göre yüzde 87 daha az konser rezervasyonu yapıldı. London Jazz News’te yer alan habere göre ankete katılan 31 yaşındaki müzisyen Amy Owen, hükümetin Serbest Meslek Gelir Destek Programı’na uygun olmadığı için ailesinin yanına taşınmak zorunda kaldığını söyledi. Owen, “İşler ters gittiğinde destek için hükümete güvenemeyeceğimizi düşünüyorduk. Bu yüzden de Brighton’daki dairemizi bırakıp ebeveynlerimizin yanına döndük. Şimdi bir otel resepsiyonisti olarak grup arkadaşlarımın bulunduğu güneye dönebilmek için para biriktirmeye çalışıyorum” diye de ekledi.

En zor durumdaki klasikçiler

Ankete göre klasik müzikle uğraşan müzisyenlerin durumu en kötüsü. Diğer türlerde üretenlere kıyasla, 2020’nin ikinci çeyreğinde en az konser verme ihtimali olanlar klasik müzikçiler. Pop müzik alanında üreten müzisyenler ise 2020’nin geri kalanı için rezerve edilen ortalama 5 konserle en dolu ajandaya sahip. Jaz alanında ise 2020’nin geri kalanı için sadece 4 konser rezervasyonu yapıldığı bilgisi yer aldı.