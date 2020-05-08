1960â€™larÄ±n sonlarÄ±nda Robert Schumann MÃ¼zik Okuluâ€™nda Ralf HÃ¼tter ile tanÄ±ÅŸmasÄ±yla beraber Kraftwerkâ€™Ã¼n temellerini atan Schneider, emprovize ve kalÄ±plardan uzak mÃ¼zik yapma fikrini HÃ¼tterâ€™e de aÅŸÄ±layarak Kraftwerkâ€™teki yolculuÄŸuna baÅŸladÄ±. MÃ¼zik tarihini deÄŸiÅŸtirecek bir vizyonerlikte elektronik mÃ¼ziÄŸe yeni bir yÃ¶n vererek, akademinin etkisi altÄ±nda olan elektronik mÃ¼ziÄŸin bugÃ¼n ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± formlarÄ±n temelini hazÄ±rladÄ±.

2007â€™den sonra Kraftwerkâ€™Ã¼n turne programlarÄ±na katÄ±lmayan Schneider, 2008 yÄ±lÄ±nda resmi olarak gruptan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.Â