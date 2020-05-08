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08.05.2020 - 07:00 | | KÃœLTÃœR SANAT SERVÄ°SÄ°

Müzisyen Schneider hayatÄ±nÄ± kaybetti

Elektronik mÃ¼ziÄŸin gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde halini almasÄ±nda Ã§ok Ã¶nemli rolÃ¼ olan ve birÃ§ok ismi, tarzÄ± etkilemiÅŸ topluluk Kraftwerkâ€™Ã¼n kurucularÄ±ndan Florian Schneider vefat etti. Alman basÄ±nÄ±nÄ±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bilgiye gÃ¶re kanser nedeniyle geÃ§en hafta hayata veda eden sanatÃ§Ä±nÄ±n ailesi medyadan uzak bir ÅŸekilde cenaze tÃ¶reni dÃ¼zenledi.

Müzisyen Schneider hayatÄ±nÄ± kaybetti

1960â€™larÄ±n sonlarÄ±nda Robert Schumann MÃ¼zik Okuluâ€™nda Ralf HÃ¼tter ile tanÄ±ÅŸmasÄ±yla beraber Kraftwerkâ€™Ã¼n temellerini atan Schneider, emprovize ve kalÄ±plardan uzak mÃ¼zik yapma fikrini HÃ¼tterâ€™e de aÅŸÄ±layarak Kraftwerkâ€™teki yolculuÄŸuna baÅŸladÄ±. MÃ¼zik tarihini deÄŸiÅŸtirecek bir vizyonerlikte elektronik mÃ¼ziÄŸe yeni bir yÃ¶n vererek, akademinin etkisi altÄ±nda olan elektronik mÃ¼ziÄŸin bugÃ¼n ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± formlarÄ±n temelini hazÄ±rladÄ±.

2007â€™den sonra Kraftwerkâ€™Ã¼n turne programlarÄ±na katÄ±lmayan Schneider, 2008 yÄ±lÄ±nda resmi olarak gruptan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.Â

Hülya AvÅŸar'Ä±n köpeÄŸiyle oyunuCorona virüsten korunmak için vaktini evde geçiren 56 yaÅŸÄ±ndaki Hülya AvÅŸar, köpeÄŸiyle oyuncak kavgasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± anlarÄ±n videosunu paylaÅŸtÄ±.
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