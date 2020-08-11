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11.08.2020 - 20:03 | | AA

Müzisyen Tansu Atak, Bodrum'da hayatını kaybetti

Müzisyen Tansu Atak, Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu 66 yaşında hayatını kaybetti.

Müzisyen Tansu Atak, Bodrum'da hayatını kaybetti

Gölköy Mahallesi'nde oturan Atak, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Atak'ın cenazesi, Gölköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Çok sayıda sanatçıyla çalışan Atak, 1974'te Grup Lokomotif’i kuranlar arasındaydı.

Putin'den corona virüs aşısı açıkalamasıİlk koronavirüs aşısını tescil ettiğini duyuran Rusya'ya bir anda gözler çevrildi, Putin güven vermek için kızının da denekler arasında olduğunu söyledi. Moskova, aşının ilk fotoğraflarını da dünya ile paylaştı. Ancak henüz klinik denemelerin birinci aşamasında onay verilen aşı tam bir kapalı kutu. CNN International'a konuşan ünlü doktor, elbette aşıyı kullanmayacağını söyledi.
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