Müzisyenler için dayanışma konseri

“Müzik Üreticileri İçin Dayanışma Gecesi - Bahar Gelecek” başlıklı dayanışma gecesinde AKİS Caz Grubu, Nida Ateş ve Kamil Erdem’in de yer aldığı pek çok müzisyen dijital ortamda müzik severlerle buluşacak. Konserin biletlerinden elde edilecek gelir ise müzik üreticilerine destek amacıyla kullanılacak. Konser, 28 Aralık Pazartesi akşamı, saat 20.00’de Youtube’daki ABB TV kanalı üzerinden izlenebilecek. Konserin biletleri Biletix’te.