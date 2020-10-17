Nazilerin yağmaladığı tablo sahibine döndü

CNN’de yer alan habere göre Amerikalı empresyonist Gari Melchers’e ait “Kış” adlı iki genç patencinin tablosu, Mosse Ailesi’nin evden kaçtığı sırada Nazilerin el koyduğu 200’e yakın sanat eserinden biriydi. Berlin’deki varlıklı ailelerden biri olan Mosse Ailesi, Berliner Tageblatt gazetesine Nazilerin yükselişine karşı çıkan açıklamalarda bulunmuştu. Bunun üzerine Naziler de aileyi hedef almış ve geniş sanat koleksiyonlarını yağmalamıştı. Birkaç kez el değiştiren tablo, iş insanı Bartlett Arkell tarafından 1934 yılında Amerika’da satın alındı. O zamandan beri New York’taki Arkell Müzesi’nde sergilenen “Kış”ın hikâyesini öğrenen müze yetkilileri tabloyu 2019 yılında FBI’a teslim etti. Melchers’in eseri, Rudolf Mosse’nin tek kızı Felicia Lachmann-Mosse’nin varislerini temsil eden Mosse Vakfı’na iade edildi. Tablonun önümüzdeki günlerde Sotheby’s Müzayede Evi tarafından açık artırmaya sunulması planlanıyor.



