Nâzım Hikmet kabri başında anıldı

Novodeviçye Mezarlığı’nda yeni tip koronavirüs önlemleri nedeniyle sınırlı sayıda katılımla anma töreni düzenlendi. Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Türk kurum ve kuruluşlarının Moskova’daki temsilcileri, Rus-Türk İşadamları Birliği (RTİB) yöneticileri Nâzım Hikmet’in mezarına çelenk ve karanfiller bıraktı. Törene katılanlar, mezarı başında Nâzım Hikmet’le ilgili konuşmalar yaptı. MOSKOVA AA