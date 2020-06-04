04.06.2020 - 07:00 |
Nâzım Hikmet kabri başında anıldı
Türkçenin büyük şairi Nâzım Hikmet, ölümünün 57. yılında Rusya’nın başkenti Moskova’daki mezarı başında anıldı.
Novodeviçye Mezarlığı’nda yeni tip koronavirüs önlemleri nedeniyle sınırlı sayıda katılımla anma töreni düzenlendi. Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Türk kurum ve kuruluşlarının Moskova’daki temsilcileri, Rus-Türk İşadamları Birliği (RTİB) yöneticileri Nâzım Hikmet’in mezarına çelenk ve karanfiller bıraktı. Törene katılanlar, mezarı başında Nâzım Hikmet’le ilgili konuşmalar yaptı. MOSKOVA AA