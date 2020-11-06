Neolitik dönemdeki ‘hummalı’ inşaat

The Guardian’da yer alan habere göre araştırmacılar, bu bulguyla birlikte insanların Avrupa’dan İngiltere’ye gelmelerinden önce M.Ö 2500 civarında Güney Britanya’da hummalı bir inşaat programının yürütülmekte olduğunu öne sürdü. Üniversitenin tarih, arkeoloji ve din bölümünün baş araştırmacısı Susan Greaney, “Ortaya çıkan tablo, İngiltere’nin güneyinde ve belki daha da uzakta anıtların inşa edilmesi, inşaat faaliyetlerinde bir patlama olduğunu gösteriyor” dedi. Greaney, Mount Pleasant’ın inşasında çok sayıda insanın çalıştığını ve devasa hendekleri kazma gibi basit aletlerle kazdıklarını da sözlerine ekledi.