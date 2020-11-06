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06.11.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Neolitik dönemdeki ‘hummalı’ inşaat

İngiltere’deki Cardiff Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, Dorset kontluğundaki arkeolojik bir bölge olan Mount Pleasant’ın daha önce düşünüldüğü gibi yüzyıllar boyunca değil, 35 yıl gibi kısa sürede inşa edildiğini ortaya çıkardı.

Neolitik dönemdeki ‘hummalı’ inşaat

 

The Guardian’da yer alan habere göre araştırmacılar, bu bulguyla birlikte insanların Avrupa’dan İngiltere’ye gelmelerinden önce M.Ö 2500 civarında Güney Britanya’da hummalı bir inşaat programının yürütülmekte olduğunu öne sürdü. Üniversitenin tarih, arkeoloji ve din bölümünün baş araştırmacısı Susan Greaney, “Ortaya çıkan tablo, İngiltere’nin güneyinde ve belki daha da uzakta anıtların inşa edilmesi, inşaat faaliyetlerinde bir patlama olduğunu gösteriyor” dedi. Greaney, Mount Pleasant’ın inşasında çok sayıda insanın çalıştığını ve devasa hendekleri kazma gibi basit aletlerle kazdıklarını da sözlerine ekledi.

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