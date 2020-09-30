Neolitik döneme yolculuk

Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü(IFEA), İnsan, Mekan, Enerji ve Çevre Derneği (İMEÇE) ve Toplum, Kültür, Sanat Çalışmaları ve Belgesel Sinema Derneği’nin (BABİL) iş birliğinde gerçekleştirilen “Avrupa’nın Neolitik Köprüsü: Taşlar Yerinden Oynuyor” projesi kapsamında hazırlanan “Taşlar Yerinden Oynuyor” adlı belgeselin ilk gösterimi önceki gün online olarak yapıldı.



27 müzede çekim

Gösterim öncesi neolithic-bridge.org adresi üzerinden gerçekleşen basın toplantıya projenin onursal danışmanı Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, projenin arkeologlarından Dr. Martin Godon ve VTR yapım şirketinin yöneticisi ve belgeselin yönetmeni Enis Rıza Sakızlı katıldı. Kültür tarihinin en önemli aşamasını oluşturan Neolotik Çağ’ın Anadolu’daki serüvenini anlatan ve 2019 yılında çekimlerine başlanılan belgeselde 39 ören yerinde, 27 müzede ve laboratuvarda çekimler yapıldı. Ayrıca belgeselde aralarında Dr. Mehmet Özdoğan’ın da yer aldığı 46 bilim insanıyla kazı alanlarında söyleşiler yer alıyor.

Toplantıda konuşan Enis Rıza Sakızlı, “Özellikle 1990’lardan beri Anadolu arkeolojisiyle yoğun bir şekilde ilgileniyoruz. Bununla birlikte Neolotik döneme de merakımız oluşmaya başladı. Yenikapı kazılarından sonra bu merakımız iyice arttı ve bunun sonucunda da bu belgeseli yapmaya karar verdik” dedi.



3 dilde hazırlandı



Ayrıca Sakızlı, belgesel filmini bütün uluslararası festivallere yollayacaklarını da sözlerine ekledi. Neolitik dönemin sırlarını açığa çıkaran projenin içeriği ve belgesel Türkçe, İngilizce ve Fransızca seçenekleriyle https://neolithic-bridge.org/ adresinden izlenebiliyor.