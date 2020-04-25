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25.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Neş’e Erdok’tan korona resimleri

Türkiye’de figür resmin büyük isimlerinden Neş’e Erdok, koronavirüs salgınından ilhamla iki resim yaptı.

Neş’e Erdok’tan korona resimleri

Erdok, virüsü konu aldığı iki resmin hikâyesini şöyle anlatıyor:

“Virüsü gösterdiler, ilginç bir şekilde çiçeğe benziyor. Bu kadar kötü etki yapan bir şeyin çiçeğe benzemesi tuhaf bir durum. Ben de yüzüne maske takan, maskeden çıkan uzantılar, kişinin saçları ve benzeri detaylar ile bir virüse benzeterek ‘Koronavirüs’ diye adlandırdığım bir baş yaptım. Sonra bir diğer resimde maskeli bir ikinci kişi koydum.”

Neş’e Erdok’tan korona resimleri

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