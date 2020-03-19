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19.03.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Newton’un ‘sosyal mesafe’ keşfi

Isaac Newton’un modern fiziğin temelini oluşturan “Doğal Felsefenin Matematiksel İlkeleri” kitabının nadir bir baskısı önceki günlerde Korsika Adası’ndaki bir kütüphanede bulundu.

Newton’un ‘sosyal mesafe’ keşfi

Hyperallergic’te yer alan habere göre, The Fesch Public Heritage Library’de görevli olan Vannina Schirinsky-Schikhmatoff, Newton’un 17’nci yüzyıla ait bu kitabını Napolyon’un kardeşlerinden biri olan ve aynı zamanda kütüphanenin kurucusu olan Lucien Bonaparte hakkında bir araştırma yaparken keşfetti. Schirinsky-Schikhmatoff yaptığı açıklamada, “Kitabı üst raflarda buldum. Kapağında biraz hasar var ama içi mükemmel durumda” dedi. “Hyperallergic” yazarı Hakim Bishara, Isaac Newton’un büyük keşfini 1665 yılında “Londra’nın Büyük Vebası” döneminde kendini “sosyal olarak mesafelendirirken” yaptığı bilgisini paylaştı. 

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