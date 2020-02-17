Nilhan Sesalanâ€™la buluÅŸma

Sesalan, sanat yaÅŸamÄ± Ã¼zerine deneyimlerini genÃ§lerle paylaÅŸacak. Ä°stanbul Modern, genÃ§ler iÃ§in Ã¼cretsiz olarak dÃ¼zenlediÄŸi GenÃ§ SalÄ± EÄŸitim ProgramÄ±â€™nda resim, heykel, yerleÅŸtirme, sinema, fotoÄŸraf gibi farklÄ± disiplinlerde Ã¼retimlerde bulunan sanatÃ§Ä±larla genÃ§leri bir araya getirmeyi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±nda farklÄ± malzemeler kullanan Sesalan dÃ¼ÅŸÃ¼ncenin sanatla nasÄ±l somutlaÅŸtÄ±rÄ±labildiÄŸine odaklanÄ±yor.Â