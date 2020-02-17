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17.02.2020 - 07:00 | | KÃœLTÃœR SANATÂ

Nilhan Sesalanâ€™la buluÅŸma

SanatÃ§Ä± Nilhan Sesalan, yarÄ±n GenÃ§ SalÄ± EÄŸitim ProgramÄ±â€™nÄ±n konuÄŸu olacak.

Nilhan Sesalanâ€™la buluÅŸma

Sesalan, sanat yaÅŸamÄ± Ã¼zerine deneyimlerini genÃ§lerle paylaÅŸacak. Ä°stanbul Modern, genÃ§ler iÃ§in Ã¼cretsiz olarak dÃ¼zenlediÄŸi GenÃ§ SalÄ± EÄŸitim ProgramÄ±â€™nda resim, heykel, yerleÅŸtirme, sinema, fotoÄŸraf gibi farklÄ± disiplinlerde Ã¼retimlerde bulunan sanatÃ§Ä±larla genÃ§leri bir araya getirmeyi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±nda farklÄ± malzemeler kullanan Sesalan dÃ¼ÅŸÃ¼ncenin sanatla nasÄ±l somutlaÅŸtÄ±rÄ±labildiÄŸine odaklanÄ±yor.Â 

Aleyna Tilki: Kliplerimdeki ayÄ±lar birçok ünlüden daha ünlü oldu!Genç popçu Aleyna Tilki, Instagram hesabÄ±ndan yine çok konuÅŸulacak bir paylaÅŸÄ±ma imza attÄ±. Tilki, kliplerindeki ayÄ±larÄ±n birçok ünlü isimden daha ünlü olduÄŸunu iddia etti.
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