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31.08.2020 - 17:18 |

Nirvana zirveye yerleşti

Gülşen ve Edis’in merakla beklenen düeti “Nirvana” geçen Cuma yayınlanmıştı. Şarkı kısa süre içinde dijital platformlara en üst sıradan giriş yaptı. Köşe yazarlarından ve müzik eleştirmenlerinden de tam not alan “Nirvana” zirvede.

Nirvana zirveye yerleşti

Kitleleri peşinden sürükleyen yeni hitlerin çıkmaması, dillere marş olan şarkıların piyasadaki eksikliği gibi etkenler bu yazı pop müzik açısından sönük geçirdi. Ama bu durgun geçen döneme, geçen Cuma dinleyiciyle buluşan, Gülşen ve Edis imzalı “Nirvana” son verdi. Çıkar çıkmaz dijital platformlarda en üst sıralara yerleşen “Nirvana” geç de olsa yazı getirdi!

Şarkı, çıkar çıkmaz Apple Music ve iTunes listelerinde bir numaraya oturdu. En popüler dijital platformlar arasındaki Fizy’e direk birinci sıradan girdi. Spotify’da 2 günde 1 milyon stream’e ulaştı. Youtube Trend Videolar sıralamasında ise 3 günde 3 milyona yaklaşarak zirveye ortak oldu. Gülşen ve Edis, dijital platformlarda en üst sıralara yerleştikleri gibi birçok radyoda günün en çok istek alan şarkısı “Nirvana” ile zirveyi kimseye bırakmadı.

“Nirvana” müzikal yapısı ve zenginliği itibariyle Türkiye’de bir ilk. Alışılagelen pop formlarından daha değişik bir trafiğe sahip olan, Edis ve Gülşen’in de kendilerine ait giriş bölümleri yapının zenginliği arttırıyor. Şarkının lansmanı Youtube ve Instagram’da geçen Cuma yapıldı. Bir yıldır bu anı bekleyen fanlar sosyal medyada özel videolar ve fotoğraflarla, TT olan hashtag’ler başlattı. Klibin yayınlandığı gün tüm Türkiye’de çılgınca bir sosyal medya etkileşimi yaşandı.

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