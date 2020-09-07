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07.09.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Norveç’te bir mezarda Viking kılıcı keşfedildi

Norveç Üniversitesi Bilim ve Kültür Bölümü, Norveç’te Vinjeora isimli bir köyde yapılan kazılar sırasında bir Viking kılıcı, balta, mızrak ve kalkan bulunduğunu duyurdu.

Norveç’te bir mezarda Viking kılıcı keşfedildi

9’uncu yüzyıla tarihlenen bu kılıç ve diğer objelerin Viking çağında defnedilmiş bir Viking askerine ait olduğu açıklandı. Kılıcın 1100 yıllık olduğunu açıklayan üniversitenin arkeoloğu Astrid Kviseth, “Kılıç çok şaşırtıcı derece ağır, bu kılıcı kullanabilmek için çok güçlü olmanız gerek. Tıpkı bir Viking gibi” diye konuştu. Kviseth, kılıcın bulunduğu bölgenin Viking buluntuları açısından oldukça önemli olduğunu ve buradan beklentilerinin yüksek olduğunu da belirtti.

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