Notre Dame’da yangın sonrası ilk konser

Euronews’da yer alan habere göre, uzun yıllar sürecek restorasyon çalışmalarına başlayan ve yangından sonra 2019’un Noel’inde de kapalı kalan katedral, 2020 Noel’i için vatandaşlara kapılarını açamasa da Noel korosuna açtı. Bir kemancı, org ustası ve bir soprano solistin yanı sıra 20 sanatçının bulunduğu koro, kısmen yeniden inşa edilen yapıda ilahi seslendirdi.



Katedralin vitray pencereleri altında konumlanan koro mensupları devam eden inşaat çalışmaları nedeniyle kask taktı. Sanatçılar ayrıca, maske takmamak için salgın tedbirine uyarak mesafeyi korudu. Cumartesi günü kaydedilen koro konseri dün sosyal medya platformlarında yayınlandı. Konsere halkın katılmasına izin verilmezken en az 2024 yılına kadar Notre Dame, ziyaretçi kabul etmeyecek.



