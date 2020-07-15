Notre Dame’ın çan kulesi korunacak

Artnet’te yer alan habere göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron önceki gün katedralin 19’uncu yüzyılda inşa edilen orijinal halinin korunacağını açıkladı. Macron, tartışmaların öncesinde “Daha çağdaş bir görüntüden yana olduğunu” belirtmişti. Çan kulesinin inşaasının ve katedralin zarar gören tüm bölgelerinin restorasyonunun 2024 yılında bitmesi bekleniyor.