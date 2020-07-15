15.07.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Notre Dame’ın çan kulesi korunacak
Notre Dame Katedrali’nin geçen yıl nisan ayında çıkan yangında yıkılan çan kulesinin yeniden yapım aşamasında çağdaş bir tasarımla restore edileceği iddiaları Fransa’da tartışmalara yol açmıştı.
Artnet’te yer alan habere göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron önceki gün katedralin 19’uncu yüzyılda inşa edilen orijinal halinin korunacağını açıkladı. Macron, tartışmaların öncesinde “Daha çağdaş bir görüntüden yana olduğunu” belirtmişti. Çan kulesinin inşaasının ve katedralin zarar gören tüm bölgelerinin restorasyonunun 2024 yılında bitmesi bekleniyor.