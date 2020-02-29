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29.02.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

‘Oda Komşum Wagner’ bugün sahnede

İki üniversite öğrencisi gencin sivil itaatsizliği üzerinden sahneye taşınan “Oda Komşum Wagner”; sistem eleştirisini sıradışı bir temele oturtuyor.

‘Oda Komşum Wagner’ bugün sahnede

Karakterleri ters perspektiften ele alan Murat İpek, iki genç karakterin karşısına duyarsız duruşuyla yarı fantastik bir ikon olarak dikiliyor. K! Kültüral Performing Arts’ın üçüncü prodüksiyonu olma özelliğini taşıyan, kapitalist düzenin çarpık temellerine ve sistemin distopik evrenine dikkati çeken “Oda Komşum Richard Wagner”; din, ekonomi, hukuk ve ahlaki değerler gibi konuları acımasız bir şekilde kullanan sisteme esaslı sorular yöneltme misyonunu taşıyor. Oyun, bugün saat 20.30’da K! Kültüral Performing Arts’ta sahnelenecek. 

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