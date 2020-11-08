Ödüllü yönetmenden çevrimiçi kısa film

Weerasethakul’un hazır olan yeni uzun metrajlı filmi “Memoria”nın ise pandemi sonrası festivallerde gösterilmesi bekleniyor. Yönetmenin çevrimiçi yayınladığı kısa ise The Polygon Gallery’nin ‘Third Realm’ sergisi için hazırlanmış. “October Rumbles” adlı film galerinin YouTube hesabı üzerinde paylaşıldı ve 12 Kasım’a kadar kanalda izlemeye açık kalacak.