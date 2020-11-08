08.11.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT
Ödüllü yönetmenden çevrimiçi kısa film
“Amcam Önceki Hayatlarını Hatırlıyor / Loong Boonmee raleuk chat”le 2010 yılında Cannes’dan Altın Palmiye ile dönen Taylandlı yönetmen Apichatpong Weerasethakul, çektiği bir kısa filmi çevrimiçi olarak yayınladı.
Weerasethakul’un hazır olan yeni uzun metrajlı filmi “Memoria”nın ise pandemi sonrası festivallerde gösterilmesi bekleniyor. Yönetmenin çevrimiçi yayınladığı kısa ise The Polygon Gallery’nin ‘Third Realm’ sergisi için hazırlanmış. “October Rumbles” adlı film galerinin YouTube hesabı üzerinde paylaşıldı ve 12 Kasım’a kadar kanalda izlemeye açık kalacak.