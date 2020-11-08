MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Ödüllü yönetmenden çevrimiçi kısa film
ABONE OL
08.11.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT

Ödüllü yönetmenden çevrimiçi kısa film

Amcam Önceki Hayatlarını Hatırlıyor / Loong Boonmee raleuk chat”le 2010 yılında Cannes’dan Altın Palmiye ile dönen Taylandlı yönetmen Apichatpong Weerasethakul, çektiği bir kısa filmi çevrimiçi olarak yayınladı.

Ödüllü yönetmenden çevrimiçi kısa film

Weerasethakul’un hazır olan yeni uzun metrajlı filmi “Memoria”nın ise pandemi sonrası festivallerde gösterilmesi bekleniyor. Yönetmenin çevrimiçi yayınladığı kısa ise The Polygon Gallery’nin ‘Third Realm’ sergisi için hazırlanmış. “October Rumbles” adlı film galerinin YouTube hesabı üzerinde paylaşıldı ve 12 Kasım’a kadar kanalda izlemeye açık kalacak. 

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı

Emekliye güzel haber! Para ödemeyecekler

Emekliye güzel haber! Para ödemeyecekler

İşgalden kurtarılan kentte son durum

İşgalden kurtarılan kentte son durum

Son dakika... TEM'de korkunç kaza! TIR'ın altına girdi

Son dakika... TEM'de korkunç kaza! TIR'ın altına girdi

Sıradaki Haber