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05.09.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Odunpazarı’nın müzesi bir yaşında

Eskişehir’de 2019 yılının eylül ayında kapılarını açan OMM - Odunpazarı Modern Müze, 7 Eylül’de birinci yılını dolduruyor.

Odunpazarı’nın müzesi bir yaşında

Yıl dönümünü sanatseverlerle birlikte karşılamaya hazırlanan OMM, 7 Eylül Pazartesi günü 11.00-17.00 saatleri arasında ziyarete açık ve ücretsiz olacak. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası müzisyenlerinin vereceği mini konserlerler de ziyaretçileri karşılayacak. Bir yıl içerisinde Türkiye’den ve yurt dışından binlerce ziyaretçiyi ağırlayan, eğitim programları ile farklı yaştan bireyleri müze ile buluşturan OMM’u açılışından bu yana 166 bin 321 kişi ziyaret etti, 6 bin 700 öğrenci ücretsiz okul turlarıyla müzeyi gezdi, 990 kişi eğitim programlarına katıldı.

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