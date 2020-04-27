“Omar ve Biz”e En İyi Film Ödülü

Önümüzdeki aylarda CGV Mars Film Dağıtımı ile seyirciyle buluşacak film, Kültür Bakanlığı destekli ve TRT ortaklığı ile çekildi. Filmde İsmet (Cem Bender) uzun yıllar sınır görevi yaptıktan sonra yeni emekli olmuş bir asker ve iletişim kurmakta zorlanan yapısı sebebiyle oğlu Kemal (Ushan Çakır) kendisinden kaçarak Amerika’ya gitmesi üzerinden ilerleyen bir hikâye anlatılıyor.
Survivor 2020 yeni bölüm bomba tanıtım! Nisa, çekiliyor mu?Survivor 2020 hız kesmeden devam ediyor. Survivor'ın yayınlanan son bölümünde eleme adayı belli oldu. Survivor'da ilk eleme adayı Gizem oldu. Fakat yeni bölüm tanıtımı bomba etkisi yarattı. Nisa'nı yeni bölümde ağladı ve Acun Ilıcalı'nın olay karşısında verdiği tepki bomba etkisi yarattı.