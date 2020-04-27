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27.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

“Omar ve Biz”e En İyi Film Ödülü

Yönetmenliğini Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır Er’in yaptığı “Omar ve Biz”, Arjantin’de bu yıl 6.sı düzenlenen FECSC - Santa Cruz Uluslararası Film Festivali’nden En İyi Film Ödülü’ne layık görüldü.

“Omar ve Biz”e En İyi Film Ödülü

Önümüzdeki aylarda CGV Mars Film Dağıtımı ile seyirciyle buluşacak film, Kültür Bakanlığı destekli ve TRT ortaklığı ile çekildi. Filmde İsmet (Cem Bender) uzun yıllar sınır görevi yaptıktan sonra yeni emekli olmuş bir asker ve iletişim kurmakta zorlanan yapısı sebebiyle oğlu Kemal (Ushan Çakır) kendisinden kaçarak Amerika’ya gitmesi üzerinden ilerleyen bir hikâye anlatılıyor.

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