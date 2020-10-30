"On Kişiydiler" sahne alıyor

Birbirini tanımayan 10 kişi Bay ve Bayan Owen isimli bir çiftten Zenci adasında verilecek bir parti için davet mektubu alır. Farklı mesleklere ve apayrı kişiliklere sahip bu on kişi aslında neden orada olduklarını öğrendiğinde artık herkes için çok geçtir….

Kafanız karışacak,nefesiniz kesilecek,içinizdeki dedektif canlanacak ve tek bir soru soracaksınız bu adada gerçekten sadece 10 kişi mi var?

Eğer öyleyse….

Yazan : Agatha Christie

Çeviren - Dramaturji : Savaş Özdural

Yönetmen : Burak Karaman

Dekor: Behlüldane Tor

Yönetmen Yardımcısı : Merve Yel Tetikel

Kostüm : Akın Tezer Tunalı

Işık: Gökhan Arsın-Ahmet Güleryüz

Teknik: Hakan Çakmak

Oyun Asistanı: Melda Demirtaş

Afiş Tasarım: Berkcan Okar

Afiş Fotoğraf: Bulut Karan

Oynayanlar; Ediz Hun, Savaş Özdural, Pelin Turancı, Fatih Gülnar , Hakan Akın, Oya İnci, Özdemir Çiftçioğlu , Cengiz Eşiyok , Ilgın Angın,Ozan Altuntaş.