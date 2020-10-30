"On Kişiydiler" sahne alıyor
Agatha Christie’nin ölümsüz eseri ‘’On Küçük Zenci’’ yeni adı “On Kişiydiler” ile Tiyatro Ak’la Kara’da seyirciyle buluşuyor. Yeşilçam’ın vazgeçilmez aktörü Ediz Hun’da oyunun başrolleri arasında yer alıyor.
Birbirini tanımayan 10 kişi Bay ve Bayan Owen isimli bir çiftten Zenci adasında verilecek bir parti için davet mektubu alır. Farklı mesleklere ve apayrı kişiliklere sahip bu on kişi aslında neden orada olduklarını öğrendiğinde artık herkes için çok geçtir….
Kafanız karışacak,nefesiniz kesilecek,içinizdeki dedektif canlanacak ve tek bir soru soracaksınız bu adada gerçekten sadece 10 kişi mi var?
Eğer öyleyse….
Yazan : Agatha Christie
Çeviren - Dramaturji : Savaş Özdural
Yönetmen : Burak Karaman
Dekor: Behlüldane Tor
Yönetmen Yardımcısı : Merve Yel Tetikel
Kostüm : Akın Tezer Tunalı
Işık: Gökhan Arsın-Ahmet Güleryüz
Teknik: Hakan Çakmak
Oyun Asistanı: Melda Demirtaş
Afiş Tasarım: Berkcan Okar
Afiş Fotoğraf: Bulut Karan
Oynayanlar; Ediz Hun, Savaş Özdural, Pelin Turancı, Fatih Gülnar , Hakan Akın, Oya İnci, Özdemir Çiftçioğlu , Cengiz Eşiyok , Ilgın Angın,Ozan Altuntaş.