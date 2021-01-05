Online gaga dersleri başlıyor

Gaga; Batsheva Dans Topluluğu'nun artistik eski artistik direktörü dünyaca ünlü koreograf Ohad Naharin tarafından uzun yıllar boyunca geliştirilmiş bir hareket lisanı olup, Naharin'in dansçılarıyla iletişim kurma amacı ve hareket araştırmacılığı üzerine süregelen bir kaynaktan doğmuştur. Uzun yıllardır dünyada neredeyse bir akım haline gelmiş olan Gaga, gerek profesyonel dansçılar gerekse dansçı olmayanlar tarafından bütün dünyada ilgiyle takip ediliyor.

İsrail Konsolosluğu tarafından ücretsiz olarak sağlanmakta olan bu dersler, hepsi dünyaca ünlü Batsheva Dans Topluluğu’nda çalışmış olan Gaga eğitmenleri Guy Shomroni, Beatrice Larriveé, Rani Lebzelter, ve Hillel Kogan tarafından verilecek.

9 ve 10 Ocak ile 16 ve 17 Ocak’ta zoom üzerinden aktive edilecek olan atölyeler; profesyonel dansçılar için Gaga/dancers(45 dak.)ve herkese açık olan Gaga/people (30 dak.) olarak iki ayrı gruplama şeklinde yapılacak.

Gaga/people dersleri katılımcılarına bedenlerini ve hayal güçlerini birleştirebilecekleri; esnekliklerini ve kondüsyonlarını geliştirebilecekleri; çevikliklerini ve güçlerini harekete geçirebilecekleri ve de hareketin tadına varabilecekleri bir çerçeveyi; kucaklayıcı bir ortam zemininde sunar. Gaga/people 16+ yaş için uygundur.

Gaga/dancers ise, dansçıların fiziksel duyumlarının farkındalıklarını arttırır, hali hazırda kullanmakta olan hareket yelpazesini genişletir, enerji ve patlayıcı gücün yönetimini geliştirir ve de geniş yapı seçeneğiyle hareket kalitesinin zenginleşmesini sağlar.18+ yaş için uygundur.