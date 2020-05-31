Opera Festivali Youtube’da

Proje kapsamında, Glyndebourne’un resmi internet sitesi ve YouTube kanalı üzerinden erişime açacağı operalar, bir hafta süresince ücretsiz olarak izlenebilecek. Glyndebourne’un ücretsiz erişime açtığı proje, açılışı Mozart’ın dünyaca ünlü “Figaro’nun Düğünü” ile yaptı. Glyndebourne’un internet sitesinde ise haziranın ilerleyen günlerinde yayınlanacak diğer operalar açıklandı. Buna göre “Figaro’nun Düğünü” ardından yayınlanacak operaların listesi şöyle: 31 Mayıs 7 Haziran “Don Giovanni” (Mozart), 7 -14 Haziran “Così Fan Tutte” (Mozart). Operaları, Glyndebourne’un YouTube kanalı üzerinden seyretmek mümkün.