31.05.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Opera Festivali Youtube’da
Salgın nedeniyle iptal edilen Glyndebourne Opera Festivali, müzikseverler için festivali dijital ortama taşıyor. Bu kapsamda, geçen günlerde başlatılan Glyndebourne Open House projesiyle, her pazar yeni bir opera ücretsiz erişime açılacak.
Proje kapsamında, Glyndebourne’un resmi internet sitesi ve YouTube kanalı üzerinden erişime açacağı operalar, bir hafta süresince ücretsiz olarak izlenebilecek. Glyndebourne’un ücretsiz erişime açtığı proje, açılışı Mozart’ın dünyaca ünlü “Figaro’nun Düğünü” ile yaptı. Glyndebourne’un internet sitesinde ise haziranın ilerleyen günlerinde yayınlanacak diğer operalar açıklandı. Buna göre “Figaro’nun Düğünü” ardından yayınlanacak operaların listesi şöyle: 31 Mayıs 7 Haziran “Don Giovanni” (Mozart), 7 -14 Haziran “Così Fan Tutte” (Mozart). Operaları, Glyndebourne’un YouTube kanalı üzerinden seyretmek mümkün.
İTÜ Rektörü ilk kez açıkladı! Sağlık çalışanları için geliştirdikleri...İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, CNN TÜRK canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Karaca, İTÜ, Sağlık Bakanlığı ve özel sektörün üzerinde çalıştığı bir projeyi ilk kez açıkladı. Sağlık çalışanları için takip sistemi geliştirdiklerini duyuran Prof. Dr. Karaca, "Ateş ve kandaki oksijen miktarını ölçen ve bunun takibini yapay zeka ile beraber yapan, veriyi işleyen bir sistem geliştirdik." ifadelerini kullandı.