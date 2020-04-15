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15.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ 

Ortaçgil’in yaşamı ‘Bu Su Hiç Durmaz’da

Müzisyen, besteci, aranjör ve söz yazarı Bülent Ortaçgil’in yaşam öyküsünün anlatıldığı “Bu Su Hiç Durmaz” kitabı İnkılâp Kitabevi tarafından okura sunuldu.

Ortaçgil’in yaşamı ‘Bu Su Hiç Durmaz’da

Gazeteci Mahmut Çınar’ın kaleme aldığı kitapta Ortaçgil’in çocukluğundan aile ilişkilerine, gündelik hayatından müzik çalışmalarına, içinde yaşadığı dönemin ve bugünün sosyal-siyasal koşullarından gelecek tasavvuruna kadar tüm yaşamı anlatılıyor.

Kitabın yazarı Mahmur Çınar, kitaba adını veren “Bu Su Hiç Durmaz” şarkısını şöyle anlatıyor: “‘Bu Su Hiç Durmaz’da ben bir hüzün alırım. Her şey devam eder, su yine akar, yine gider ve hayat sürer. Sen de istediklerini yapamayabilirsin ama hayat aktığı için onunla beraber akarsın. Bir tür kabulleniş hüznü… Hayatta her zaman bir devinim vardır. Su zaten benim için bir hareket sembolü, o hareketin içinde sen de yürür gidersin. Bazen bir şey yapamazsın, bazen yaparsın. Bazen yaşar, bazen kaybolursun. Bazen başarırsın, bazen başaramazsın.” 

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