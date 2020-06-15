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15.06.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Oscar Ödülleri’nde erteleme yok

Oscar Ödülleri’ni dağıtan Akademi yönetimi, yeni toplantı sonrası yapılan açıklamada, 93. Akademi Ödülleri’nin belirlenen tarihi olan 28 Şubat 2021’de beklenen aksine bir değişiklik yapmadı.

Oscar Ödülleri’nde erteleme yok

Toplantıda açıklanan kararlar arasında 2022’den itibaren En İyi Film kategorisinde 10 adayın yarışacak olması dikkat çekiyor. En İyi Film dalında oylara bağlı olarak 5 ile 10 arasında aday belirlenebiliyordu. Ancak yeni kararlar çerçevesinde 2022 yılında 10 aday açıklanacak. En İyi Ses Kurgusu ve En İyi Ses Miksajı kategorileri ise tek bir dalda birleştirildi.

 

Ediz Hun Twitter konusunda takipçilerini uyardı79 yaşındaki usta oyuncu Ediz Hun, kısa bir süre önce Twitter'da adı kullanarak açılan bir hesabın kendisine ait olmadığını duyurdu.
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