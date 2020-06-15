Oscar Ödülleri’nde erteleme yok

Toplantıda açıklanan kararlar arasında 2022’den itibaren En İyi Film kategorisinde 10 adayın yarışacak olması dikkat çekiyor. En İyi Film dalında oylara bağlı olarak 5 ile 10 arasında aday belirlenebiliyordu. Ancak yeni kararlar çerçevesinde 2022 yılında 10 aday açıklanacak. En İyi Ses Kurgusu ve En İyi Ses Miksajı kategorileri ise tek bir dalda birleştirildi.