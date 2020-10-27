Özçer’in yeni filmi festivallerde

Endüstrinin zorluklarını anlatan bir hikaye aktarıyor izleyicisine. Los Angeles’ta yaşayan ve teknoloji çağında 15 dakikalık ününü kovalayan insanlar arasından sıyrılmaya çalışan genç bir aktrisin başından geçenleri anlatan bir film “Big Break”. Warner Bros Stüdyosu’ndaki özel prömiyerinden sonra film festivallerinden ödüller almaya başlayan film, şu ana kadar Amerika’dan ve Avrupa’dan toplam 20 film festivalinde gösterilmeye seçildi. Genç yönetmen “Big Break” filmi ile 6’sı “En İyi Komedi”, 3’ü “ En İyi Yönetmen” kategorilerinde olmak üzere toplam 9 ödül aldı.

Uluslararası ödüller

Big Break; Indie Short Fest, Florence Film Awards, Prague International Monthly Film Festival, Montreal International Short Film Awards, Best Global Shorts ve Top Shorts Film Festivallerinde “En İyi Komedi” ödülü aldı. Dicle Özçer, yönetmen olarak Top Shorts Film Festival, Independent Shorts Awards ve Vienna Film Awards tarafından “En İyi Yeni Yönetmen” seçildi ve aynı zamanda Women’s Comedy Film Festival, Prague International Monthly Film Festival ve Indie Short Fest tarafından da “En İyi Yönetmen” olarak aday gösterildi. Hâlâ festival yolculuğu devam edem Big Break’in önümüzdeki bir kaç ay içinde gösterime girmesi bekleniyor.