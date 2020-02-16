Yaşlı çınar ağaçlarının süslediği, İstanbul’un sakin semtlerinden Kuzguncuk’taki İcadiye Caddesi’nde bulunan Imoga ARt Space Gallery’de Emre Senan’ın açılan yeni sergisi için bir araya geldik. Senan’ın sergisi “Özel Özet” adını taşıyor. Sanatçı bu sergisinde son üç yılda ortaya çıkan yeni eserleri dışında, yıllar boyunca biriktirdiği çizgi notlarını ve objeleri birleştirdiği bir duvar yerleştirmesini de sergiliyor.

Serginizde son üç yıldır ürettiklerinizin yanında yaşamınız boyunca biriktirdiğiniz objelere de yer veriyorsunuz. Bu sergi için, sanat hayatınızın bir özeti diyebilir miyiz?

Sanat hayatımdan ziyade, hayatımın bir özeti diyebiliriz. Ama benim hayatım tasarımla, çizmekle ve boyamakla geçtiği için böyle bir şey çıktı ortaya. Hepimizin hayatında vazgeçemeyip biriktirdiği birtakım şeyler vardır. Kişisel çöpler... Ben de bir gün hayatımda bunların büyük bir yer işgal ettiğini fark ettim ve onları ayıklayayım diye yola çıktım. Sergide gördüğünüz duvar da bir biçimde biriktiriğimiz ama bir şey de yaratamadığımız nesnelerin tekrar hayat bulması. Duvar da tabii ki bir metafor olarak benim hayatımda çok büyük bir yer işgal eden bir nesne.

Nelerden ilham alıyorsunuz?

Önce kendimden, sonra da çevremden, yaşadığım ülkeden ve dünyadan... O açıdan son derece açık bir insan olduğumu düşünüyorum. İlham sözcüğü benim pek lügatımda olan bir şey değil. Çok kullanmam o sözcüğü. Genel olarak insan halleri, bütün işlerimin çıkış noktası. İnsanların durumlar karşısındaki duruşlarıyla çok ilgileniyorum.

‘Çizgi film Türkiye’de gelişmemiş bir sektör’

Aynı zamanda çizgi film alanında da eserler veriyorsunuz. Türkiye’deki çizgi film sektörü hakkında ne düşünüyorsunuz?

Türkiye’de çok iyi çizgi filmciler var. Ancak çizgi film yok. Ülkemizde küçük de olsa sektör haline gelebilmiş bir şey değil. Ama bu disiplinle uğraşan çok parlak isanlar var. Teknolojinin gelişmesi iyi çizgi filmler üretmeyi olanaklı hale getirdi. Ama nitelikli bir çizgi film yapmak iyi bir roman yazmak gibi. İleride bağımsız bir çizgi film sanatçısı kuşağı çıkar mı, çıkmaz mı emin değilim. Ama pekçok fırsatlar var bu sanatçıların önünde.

2016 yılında “Yazılmamış Bir Ansiklopedi İçin Resimler-1” başlıklı bir sergi açmıştınız. Bir röportajınızda da bunun uzun sürecek bir proje olduğunu belirtmişsiniz. Bu projenin devamı ne zaman gelecek?

“Yazılmamış Bir Ansiklopedi” için resimler yapmaya hâlâ devam ediyorum. Ama ne zaman sergi olacağını bilmiyorum.