Özgür Ay'dan yeni albüm

Resimlerin sözcüklerini ve notalarını arayan Özgür Ay, Saf Production'dan çıkan albümü “Seslenebilsen Duymayanlara” ile kulakların pasını silmeye hazırlanıyor. İlk albümü “Ses-sizlik”de olduğu gibi yeni albümünde de usta kalemini ve duygularını hem söze hem de besteye döken müzisyene, bu çalışmasında Londra'da yaşayan müzisyen kuzeni Murat Ay eşlik ediyor.

“Seslenebilsen Duymayanlara” albümünde de hafızasına takılı olan resimlerin müziğini arayan Özgür Ay, hayatı bir resim olarak görüyor ve “Her resmin bir müziği var. Ben onların müziğini arıyorum, buluyorum ve yazıyorum” diyor. Ayrıca müzisyen, “Albüm, resimlerdeki insanların yaşamlarının, umutlarının haykırışıdır. Ben sadece onları anlatıyorum” dediği ve “anlatı müziği” olarak tanımladığı çalışmasıyla müzikseverlere sade, yalın, samimi şarkılarıyla sakin ve huzurlu bir mola sunuyor.