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11.03.2020 - 07:00 |

Özkemer’den ikinci kitap

Öğretmen şair Sevde Çakır Özkemer, yeni şiir kitabının hazırlıklarını sürdürüyor.

Özkemer’den ikinci kitap

Kitaplarını tablolarla süsleyen Özkemer, yeni kitabının tanıtımında da yeni bir yol izleyecek. Özkemer, “Şiirlerimi görselleştirmeye başladım. Görseller bitince, anlatmak istediklerimi not alıyorum. İkinci kitabında resimlerim, notlarım ve alt yapısını kurduğum bir programda şiirlerimin uygun fon müziğinde okuduğum şekliyle sesli kitap hazırlığına yer vermeyi düşünüyorum” dedi.

Tampon bölgenin al yanaklı masum melekleriPazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan ‘tampon’ bölgede bekleyen mülteci çocuklar, göç yolunda biber gazı ve silah sesleri arasında her şeyden habersiz çocukluklarını yaşamaya çalışıyor. Çeşitli oyunlarla vakit geçirmeye çalışan mülteci çocuklar, acıkınca annelerinin yanına koşuyor.
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