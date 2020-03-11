Özkemer’den ikinci kitap

Kitaplarını tablolarla süsleyen Özkemer, yeni kitabının tanıtımında da yeni bir yol izleyecek. Özkemer, “Şiirlerimi görselleştirmeye başladım. Görseller bitince, anlatmak istediklerimi not alıyorum. İkinci kitabında resimlerim, notlarım ve alt yapısını kurduğum bir programda şiirlerimin uygun fon müziğinde okuduğum şekliyle sesli kitap hazırlığına yer vermeyi düşünüyorum” dedi.