Pandemi, Munch’a ‘yeni bir anlam’ mı kazandırdı?

The Guardian’da yer alan habere göre, Munch’ın 1926’da yaptığı bir otoportresi ve 1904 yılına ait bir çocuk odası için yaptığı “Embrace on the Beach” adlı eseri, 25 Mart’ta müzayede evinin internet sitesi üzerinden açık artırmaya çıkacak.

12 milyon sterlin

Sotheby’s güzel sanatlar başkan yardımcısı Simon Shaw, bu eserlerin müzayedeye çıkması için çok uygun bir zaman olduğunu belirterek “Koronavirüs salgını, yalnızlığını ve kendini yansıtmaya odaklanan ressama yepyeni bir anlam kazandırdı” dedi. Shaw, bunun sebebinin sanatçının resimlerinde yer alan dağınık ve lirik anlarla insanlara hayatın özünü göstermesi olduğunu belirtti. Müzayede evi yetkilileri ressamın otoportresinin 4.5 milyon sterlin ile 6.5 milyon sterlin arasında, “Embrace on the Beach” tablosunun ise 9 milyon sterlin ile 12 milyon sterlin arasında alıcı bulacağını tahmin ediyor.



Oslo’da müze

İngiliz sanatçı Tracey Emin’in 2020 yılının kasım ayında Londra’daki The Royal Academy’de açtığı sergisindeki eserleri çocukluk kahramanı olarak gördüğü Munch’ın yapıtlarının yanında yer almıştı. Sergi, kısıtlamalara rağmen büyük ilgi görmüştü. 250 milyon sterline mal olduğu tahmin edilen yeni bir Munch Müzesi de bu yaz Oslo’nun nehir kıyısında açılacak. Böylelikle sanatçının eserleri banliyödeki bir mekandan kurtarılarak Norveç’in en büyük kültür merkezine yerleştirilecek.