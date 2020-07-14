Pandemide bale ve opera yok

Ankara’da Opera Binası’nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan dünyada sanat faaliyetlerinin pandemi nedeniyle durma noktasına geldiğini, sanata dönüşün yeni yeni başladığını belirtti. Yakın temas gerektirmesi nedeniyle dünyadaki bütün bale evlerinin hiçbir şekilde faaliyet yapmadıklarını kaydeden Karahan, ABD, Rusya, Belçika, İspanya, İtalya ve Hollanda gibi ülkelerin bale topluluklarının Aralık 2020 ve Ocak 2021’e kadar bütün temsillerini iptal ettiğini vurguladı.

Genel Müdürlük olarak dünyadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Karahan, 6 şehrin bale baş koreograflarıyla ve dünyadaki konunun ileri gelenleriyle istişarelerde bulunduklarını açıkladı. Karahan, şunları söyledi:

“Bale baş koregraflarımızın ve kurumumuzdan gelen dansçılarımızın istekleri doğrultusunda bu sene Bodrum Bale Festivalimizi yapmama kararı aldık. Dünyada şu anda herhangi bir şekilde bale temsili yapan yok. Yavaş yavaş konserlerle başladılar. Dünyada bale durmuş durumda. Opera ve Bale festivali olarak geçen festivallerimizde bale temsillerimiz olamayacak. Opera temsillerimiz de olmayacak. Bale ile Koro aşağı yukarı aynı formatta oluyorlar. Bir kalabalık güruh içerisinde hızlı giyinip hızlı soyunuyorlar. Ciddi yakın temas söz konusu. O yüzden yine üzülerek bütün büyük ölçekli operalarımızı da iptal etmek zorunda kaldık. Dünyadaki örnekleri gibi operaları konser ağırlıklı plandık.”