Patara’nın elçileri

Trio Patara grubu, Patara Antik Kenti’nin tarihi atmosferinde düzenlediği konserlerle ‘Patara Yılı’na hizmet etmeyi amaçlıyor. Patara yılına özel kalıcı eserler bırakmak isteyen grup, Sözlerini Yelda Karataş’ın yazdığı, bestesini ise Özge Özbey Usta ve Tolga Taviş’in yaptığı Patara temalı iki eserin prömiyerini 25-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleşleştirilecek olan PataraFest’te yapacak. Trio Patara grubu ‘Patara Yılı’na özel yapacakları çalışmalarını Milliyet’e anlattı.



‘Kalıcı bir armağan’

Trio Patara grubundan Nurdan Küçükekmekçi, “Patara yılına hizmet etmek üzere üç arkadaşla birlikte ‘Trio Patara’ adında bir grup kurduk. İlk konserimizi Bodrum Kalesi’nde verdik. Amacımız, Patara Antik Kenti’ni kendi sanatımızla birleştirerek geniş kitlelere duyurabilmek. Patara yılına özel iki ayrı bestecimiz Patara temalı besteler hazırlıyor. Şair Yelda Karataş bestelerimizin sözlerini yazıyor. Patarafest’teki konserimizde bunları seslendireceğiz. Sadece bu yıla özgü olmayacak Patara yılı bittikten sonrada çalışmalarımız devam edecek” dedi. Lelya Bayramoğulları ise Türkiye’de de ilk defa bu modelde bir grup kurulduğunu belirterek “Bu kültür yılına armağan bırakmak istiyoruz” diye konuştu.



Aslıhan Güngör de şunları söyledi: “1700’lerden günümüze kadar repertuarımızda birçok besteye yer vermeye çalışıyoruz. Müzik elçisi gibi Patara’yı yurt içi ve yurt dışında bir yere taşımamız önemli bir şey. Böyle bir güzellikle katkıda bulunan grup olmak bizi mutlu kılıyor.”



Erdoğan’dan destek sözü



‘Trio Patara’ grubu, Patara Antik Kenti’nde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a dünyanın ilk meclis binası olma özelliğine sahip olan tarihi yapıda bir müzik dinletisi vermişti.



Erdoğan’a dinletide Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy’da eşlik etmişti. Konserin ardından Emine Erdoğan ve Pervin Ersoy ‘Trio Patara’ müzik grubuna Patara yılına hizmet edebilmek için yürüttükleri çalışmalarda destek sözü vermişti.







