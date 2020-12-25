‘Paylaşma’nın fotoğrafı

“Paylaşmak” temasıyla gerçekleştirilen yarışma renkli, siyah beyaz ve deneysel olmak üzere üç kategoride gerçekleştirildi. Vietnam’dan Bangladeş‘e, Amerika’dan İran, Macaristan, Romanya İsveç’ten Singapur’a 53 ülkeden, 944 fotoğraf sanatçısının toplam 7787 fotoğrafla katıldığı yarışmanın jürisi 7 Kasım Cumartesi günü toplandı. Hüseyin Sarı, Kemal Kaya, Şemi Ayatar, Turgut Tarhan, Güler Ertan, Metin Aras Ayşegül Orhan, Necla Orhan ve Ayşen Küçüka’nın bulunduğu jüri 33 eseri ödüllendirirken, 33 eseri de sergilemeye değer buldu.



TFSF (Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu) ve FIAP (Uluslararası Fotoğraf Federasyonu) destekli olarak gerçekleştirilen yarışma dünyadaki fotoğraf sanatçıları tarafından da yakından takip ediliyor. Ödül kazanan fotoğraflar, 31 Aralık’a dek Tayyare Kültür Merkezi Cemal Nadir Sergi Salonu’nda sergilenecek.