PEN Şiir Ödülü Ahmet Telli’ye

Dernek, Ahmet Telli’nin ödüle değer görülme gerekçesini “Edebiyatı lirik, toplumsal şiirleriyle yücelten Ahmet Telli, genç şairlere, okuyucuya her zaman yeni bir soluk olmuştur” sözleriyle açıkladı.



Açıklamada ayrıca, şairin şiirlerinde gerçeklik, direniş, hüznün iç içe geçtiğini ve okuyucusunu dizeleriyle etkilediğini, emeğe saygılı, romantik ve isyankâr bir şair olduğu vurgulandı.