Pera Müzesi,“Elektronik Köprüler” serisine devam ediyor

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, hazırladığı çok yönlü programlarla sanatın farklı alanlarına odaklanan projelere yer vermeye devam ediyor. Bu çerçevede gerçekleşen “Elektronik Köprüler” serisi, elektronik müziğin beslendiği ve etkileşime geçtiği teknoloji, edebiyat, sinema, çevre, psikoloji, sosyoloji, bilgisayar oyunları, politika, kentsel dönüşüm, doğa ve felsefe gibi farklı alanları tartışmaya açıyor. Seri, İstanbul merkezli müzik kolektifi ÆVOM iş birliğiyle hayata geçiriliyor.

2019 yılında başlayan “Elektronik Köprüler” serisi, 14 Ocak 2021 Perşembe günü saat 19.00’da Pera Müzesi YouTube kanalında yayınlanacak konuşma ve performansla devam ediyor. Çevrimiçi buluşmada, müzik eleştirmeni ve yazarı Emre Karacaoğlu ambient müzik üzerine konuşacak. Yazar, konuyu ele alırken, “çok fazla nesne, renk, ses ve referans yüküyle sırtımıza binen modern yaşantılarımızda düşüncelerimizi, iç sesimizi, öz kimliğimizi yani asıl doğamızı bulmamızın artık çok zor olduğu” görüşünden hareket ediyor. Bize gereken fiziksel ve zihinsel sessizliği sağlamanın artık mümkün olmadığı bir dünyada, ambient müzik türlerinin buna en yakın alternatifi sunduğunu öne sürüyor. Konuşmasının ardından, Utkanj ambient müzik eksenli bir performans gerçekleştirecek.