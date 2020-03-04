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04.03.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT

Pera’da üç boyutlu dijital sergi

Pera Müzesi kuruluşunun 15. yılında, oddviz’in Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu’ndan ilhamla ürettiği “Voronoi” başlıklı video çalışmasını sanatseverlerle buluşturuyor.

Pera’da üç boyutlu dijital sergi

Fotogrametri tekniği kullanarak objelerin ya da mekânların üç boyutlu dijital replikalarını üreten sanat kolektifi oddviz, müzenin kalıcı koleksiyonundan seçtiği yaklaşık 150 eseri, aynı yöntemle üç boyutlu modelleyip dijitalize ederek bir video üretti. oddviz’in “Voronoi” adlı çalışması, geleneksel eserlerin, güncel ve dijital bir dil aracılığıyla yepyeni bir perspektiften değerlendirilmesine olanak tanıyor. Video, 25 Ekim tarihine dek Pera’da izlenebilir. 

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