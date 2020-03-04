Pera’da üç boyutlu dijital sergi

Fotogrametri tekniği kullanarak objelerin ya da mekânların üç boyutlu dijital replikalarını üreten sanat kolektifi oddviz, müzenin kalıcı koleksiyonundan seçtiği yaklaşık 150 eseri, aynı yöntemle üç boyutlu modelleyip dijitalize ederek bir video üretti. oddviz’in “Voronoi” adlı çalışması, geleneksel eserlerin, güncel ve dijital bir dil aracılığıyla yepyeni bir perspektiften değerlendirilmesine olanak tanıyor. Video, 25 Ekim tarihine dek Pera’da izlenebilir.