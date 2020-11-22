Peri masalları tuvallerde

Galeri Siyah Beyaz, Rengin Saltık’ın “Soyut Peri Masalları” isimli sergisini Ankaralı sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. 27 Kasım’da açılacak sergide Saltık, pek çoğumuzun dinleyerek ve okuyarak büyüdüğümüz peri masallarından seçtiği eserleri tuvallerinde yorumluyor. Carl Gustav Jung’a göre kolektif bilinçaltımızın en basit ifadeleri olan peri masalları, mitolojiden ya da dinsel inanç ve ritüellerden basitleştirilerek türetiliyor.



Yüzeyde görünenden daha derin anlamlar ve yetişkin ruhuna paralel çok sayıda arketip sembollerle yüklü olan bu masallarda büyümenin getirdiği endişeler, sonsuza dek yaşama isteği ya da yalnızlık korkusu gibi temel varoluşsal açmazlar, elle tutulur metaforik biçimlerde temsil edilerek, çocukların anlayabileceği bir şekilde sunuluyor.



Hem yerel hem evrensel



İnsan doğasının karmaşıklığını basit bir kurgu içinde incelikle ortaya koyan bu evrensel hikâyelerde, aynı temel konular, karakterler, sahneler ve motifler, yedi kıtanın dört yanından masallarda tekrar tekrar karşımıza çıkıyor; işlenen değer yargıları, arketip ve semboller ise yüzyıllardır fazla değişmiyor. “Soyut Peri Masalları“nda da üst üste binen çok sayıda renk katmanları ve özgür fırça darbeleriyle, rölyef macunu kullanılarak elde edilen üç boyutlu doku uygulamalarıyla, masalı tanımlayan ya da anımsatan tek bir unsuru öne çıkaran tekrarlar yer alıyor. Rengin Saltık’ın “Soyut Peri Masalları” isimli sergisi 27 Kasım - 21 Aralık tarihleri arasında Pazar günleri hariç her gün 11.00 - 19.00 saatleri arasında Galeri Siyah Beyaz’da ziyaret edilebilecek.