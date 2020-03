Peter Jackson’ın kurgusuyla Beatles

Filmin ABD ve Kanada prömiyerinin tarihi 4 Eylül olarak belirlendi. “The Beatles: Get Back” isimli belgesel, grubun son albümü “Let it Be”nin (1970) kayıt dönemini ele alıyor. “Hobbit: Beş Ordunun Savaşı”ndan (The Hobbit: The Battle of the Five Armies, 2014) bu yana kurmaca film yönetmeyen Jackson, son olarak yine bir belgesele, I. Dünya Savaşı’ndan hiç görülmemiş görüntüleri içeren “They Shall Not Grow Old”a (2018) imza atmıştı.

Filmin kurgusu, (orijinal Let it Be filminin yönetmeni) Michael Lindsay-Hogg tarafından 1969’da çekilen ve daha önce yayınlanmayan 55 saatlik görüntülerden, ayrıca “Let it Be”nin albüm kayıt seanslarına ait, büyük kısmı daha önce duyulmamış 140 saatlik sesten yapıldı. Belgesel, grubun birlikte verdiği son konserden görüntüleri de içerecek. Efsanevi konserde grup, önceden herhangi bir duyuru yapmaksızın, kendilerine ait Apple Corps şirketinin Londra’nın işlek ve şık caddelerinden birindeki binasının çatısına çıkarak çalmaya başlamış; bu ‘korsan’ konser duyanın birikmesiyle seyircisini toplayarak Londra trafiğini felç etmişti.