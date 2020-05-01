Peyk’ten dayanışma çağrısı

“Sanatçıların dijital bir platformda bir albüm yapması ve bu albümün gelirlerinin ihtiyacı olan çalışanlara verilmesi” fikrini ortaya atan Alış, Peyk grubu adına ‘Biz bu parayla ihtiyacı olan müzisyenlere desek olabiliriz. Belki, 50 bin müzisyen başvuracak, 100 TL destek olacağız. Ancak, bu insanlar kendilerini yalnız hissetmeyecek’ dedi.