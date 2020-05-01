01.05.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Peyk’ten dayanışma çağrısı
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı yaşanan işsizlikten etkilenen kesimlerin başında gelen müzik sektöründe kriz giderek büyürken, alternatif müzik grubu Peyk’in solisti İrfan Alış sosyal medyadan bir çağrı yaptı.
“Sanatçıların dijital bir platformda bir albüm yapması ve bu albümün gelirlerinin ihtiyacı olan çalışanlara verilmesi” fikrini ortaya atan Alış, Peyk grubu adına ‘Biz bu parayla ihtiyacı olan müzisyenlere desek olabiliriz. Belki, 50 bin müzisyen başvuracak, 100 TL destek olacağız. Ancak, bu insanlar kendilerini yalnız hissetmeyecek’ dedi.