14.03.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT
Picasso’yu hayır için bağışlıyor
Dünyanın en kapsamlı Picasso koleksiyonuna sahip David Nahmad, Pablo Picasso’nun 1921 yılında yaptığı “Nature Morte” isimli tablosunu 30 Mart’ta Paris’te düzenlenecek özel bir çekilişle satmaya hazırlanıyor.
Gulf Today adlı internet sitesinde yer alan habere göre milyon dolarlık tablonun çekilişi için biletler, çevrimiçi olarak 100 euro’ya satılacak. Satıştan elde edilen gelir, Madagaskar ve Fas’taki köylere su sağlamak amacıyla harcanacak. Koleksiyonunda 300’den fazla Picasso bulunan Nahmad, internet sitesine verdiği röportajda “Çok fazla Picasso eseri satın aldık ama özel bir sebebi var mı hatırlamıyorum” dedi. Nahmad tabloyu nereden aldığını da anımsamadığını söyledi.
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