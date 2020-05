Piccoli’ye veda

Aralarında Luis Buñuel, Jean-Luc Godard, Alfred Hitchcock, Alain Resnais ve Louis Malle’ın da olduğu yönetmenlerle çalışan, 230’dan filmde rol alan Piccoli’nin son filmi 2015 tarihli “Our Lady of Hormones”du. 1925’te Paris’te dünyaya gelen Piccoli’nin babası İsviçreli kemancı, annesi ise Fransız bir piyanistti. Oyunculuk eğitimi alan Piccoli, kariyerine 1940’larda başladı.

1955 yılında Jean Renoir’ın “French Cancan”inde oynadı, 1963 yapımı Godard filmi “Nefret / Le Mepris”inde başroldeydi. Luis Buñuel’in gözde oyuncularından biri olan Piccoli, yönetmenle “La Mort en ce jardin”, “Gündüz Güzeli / Belle de Jour” ve “Burjuvazinin Gizli Çekiciliği / Le Charme Discret de la Bourgeoisie”nin de aralarında olduğu yedi filmde birlikte çalıştı. Fransız sinemasının önde gelen yönetmenleriyle çalışan Piccoli’nin yer aldığı filmler arasında Louis Malle’ın “Milou in May”i ve Jacques Rivette’in “La Belle Noiseuse”u da bulunuyordu. Fransız sinemasındaki önemli yerine rağmen hiç Cesar Ödülü kazanmayan Piccoli, Cannes Film Festivali’nden Marco Bellocchio’nun yönettiği ve İtalyan bir yargıcı canlandığı “A Leap in the Dark”ıyla En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne değer görüldü. Sol politik görüşlere sahip Piccoli, Simone de Beauvoir ve Jean-Paul Sartre’ın çevresinde yer alan bir entelektüeldi.