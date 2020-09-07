Piker’in ‘Dünya’sı

Sergide Piker’in vizöründen ölümsüzleşen İtalya’nın sanat başyapıtları ile zengin kenti Modena ve UNESCO Dünya Miras listesinde yer alan Vicenza, Brezilya’nın en büyük şehri Sao Paulo, ünlü karnavallar kenti Rio da Janeiro, Almanya’nın en gözde şehri Münih, Finlandiya’nın Kuzey Işıkları ile ünlü masalsı şehri Rovaniemi, İsveç’in Kuzey Baltık Buz denizinin kıyısındaki şirin ilçesi Batskarsnas ve Asya ile Avrupa’yı buluşturan dünyanın incisi İstanbul’dan birbirinden güzel fotoğraf kareleri yer aldı. Sergi 19 Eylül tarihine dek görülebilecek.