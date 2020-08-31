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31.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Pilpeled’den duvar resmi sergisi

Sanatçı Pilpeled, 30 Ağustos’tan itibaren Kadıköy’deki Black Flag Art’ta yer almaya başlayan kişisel sergisi ve Yeldeğirmeni Mahallesi’nde hayata geçireceği duvar resmiyle İstanbullu sanat takipçileriyle buluşuyor. Sergi 1 Ekim’e kadar gezilebilir.

Pilpeled’den duvar resmi sergisi

1985 doğumlu Tel Aviv’li sanatçı Nir Peled “Pilpeled”in kendi adını taşıyan sergisi “PILPELED”de sanatçının İstanbul’da ve İstanbul’dan ilhamla ürettiği yeni işlerinin yansıra siyah beyaz desenlerinden oluşan bir seçki görülebilecek. Pilpeled, ayrıca Yeldeğirmeni Mahallesi’nde Talimhane Sokak’ta bulunan bir binanın yan duvarına 15 metreye 5 metre boyutlarında bir duvar resmi de uygulayacak.

 

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