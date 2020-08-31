Pilpeled’den duvar resmi sergisi

1985 doğumlu Tel Aviv’li sanatçı Nir Peled “Pilpeled”in kendi adını taşıyan sergisi “PILPELED”de sanatçının İstanbul’da ve İstanbul’dan ilhamla ürettiği yeni işlerinin yansıra siyah beyaz desenlerinden oluşan bir seçki görülebilecek. Pilpeled, ayrıca Yeldeğirmeni Mahallesi’nde Talimhane Sokak’ta bulunan bir binanın yan duvarına 15 metreye 5 metre boyutlarında bir duvar resmi de uygulayacak.