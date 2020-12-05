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05.12.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Piyanistler günü online kutlanacak

6 Aralık Piyanistler Günü, bu yıl sosyal medya üzerinden Devlet Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay’ın 100’e yakın öğrencisinin kaydettiği birer dakikalık videolar eşliğinde kutlanacak.

Piyanistler günü online kutlanacak

Onay 2011’de piyanistlere ait herhangi bir gün olmadığını fark etmiş ve 6 Aralık gününü Dünya Piyanistler Günü ilan etmişti. Sonraki yıllarda da konserlerle kutlanan Dünya Piyanistler Günü bu sene sosyal medya aracılığıyla, Onay’ın öğrencilerinin gönderdiği birer dakikalık videolarla kutlanacak.

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