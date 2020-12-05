Piyanistler günü online kutlanacak

Onay 2011’de piyanistlere ait herhangi bir gün olmadığını fark etmiş ve 6 Aralık gününü Dünya Piyanistler Günü ilan etmişti. Sonraki yıllarda da konserlerle kutlanan Dünya Piyanistler Günü bu sene sosyal medya aracılığıyla, Onay’ın öğrencilerinin gönderdiği birer dakikalık videolarla kutlanacak.